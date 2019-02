Référendum sur une nouvelle Constitution à Cuba

Les Cubains votaient dimanche sur leur nouvelle Constitution, qui réaffirme le socialisme comme doctrine "irrévocable " du pays face aux pressions de Washington contre La Havane et son plus proche allié, le Venezuela.

Mais elle a surtout été brandie ces dernières semaines par le gouvernement comme étendard du socialisme et preuve de solidarité avec le Venezuela de Nicolas Maduro, qui lui apporte pétrole et soutien économique.

Cuba prochain sur la liste?

La nouvelle Constitution réaffirme le rôle unique du Parti communiste cubain (PCC) et insiste sur le caractère "irrévocable" du socialisme, en vigueur à Cuba depuis la révolution de 1959 et devenu l'ennemi juré de Donald Trump sur le continent américain.

Ce dernier a assuré que "les jours du communisme étaient comptés au Venezuela, mais aussi au Nicaragua et à Cuba", et promis que les Etats-Unis ne seraient "jamais un pays socialiste".

Le gouvernement cubain a mené une intense campagne pour le oui (#YoVotoSi), omniprésente sur les réseaux sociaux, à la télévision et sur les bus et commerces de l'île.

C'est le cas de Julia Pérez, retraitée de 62 ans: "Avec les menaces des Etats-Unis, c'est toujours la même chose à Cuba, cela finit par unir encore plus les Cubains et voter oui, je pense que c'est la meilleure réponse".

"Avoir une autre option"

L'opposition plaide pour un grand "non": "Il est évident que ce non retentissant va au-delà du non à la Constitution, c'est un non au régime qui cherche à se maintenir au pouvoir", assure à l'AFP le dissident José Daniel Ferrer.