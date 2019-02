A la frontière désormais fermée avec la Colombie, les volontaires pour faire entrer l’aide humanitaire ont été réprimés. La ville est totalement assiégée, par tous types de forces armées.

C’est une ville morte, où seuls quelques chiens errent encore pour faire les poubelles qui ne sont visiblement plus ramassées depuis plusieurs jours. Tout, absolument tout, est fermé. Sur ordre des "collectivos". Des motos, sans identification, ne cessent de tourner dans la petite ville-frontière. Deux hommes à chaque fois, dont on ne voit même pas le regard. Un passe-montagne noir sous des lunettes de soleil, mains gantées de noir et vêtements noirs.



La seule chose que l’on voit d’eux, ce sont leurs armes. Fusil à pompe à la main, prêt à être utilisé, et pistolet à la ceinture. Pour la partie visible. "Surtout, ne les regarde pas ", prévient immédiatement Javier, un habitant de San Antonio. Ils sèment la terreur ici. Ils tirent quand ils passent. Personne n’a vu si c’était en l’air. Ou pas. Mais leur réputation les suit depuis Caracas, où ils sont accusés des pires violences, gratuites. La peur règne désormais.

Des centaines de personnes en train de courir, les unes sur les autres, essayant d’ échapper aux "collectivos". C’est la dernière image d’une journée que l’opposition -dont le leader Juan Guaido est soutenu par 60 pays- pensait "historique". Et Jose Luis Matteo avait mis tous ces rêves dans cette journée. Le chirurgien traumatologue est venu en famille la veille. Ils sont allés au concert organisé à Cucutà pour la liberté de son pays. Et ce samedi matin, il y croyait comme jamais. Les citoyens devaient changer le cours de leur histoire et faire entrer de l’aide humanitaire, stockés de l’autre coté du fleuve depuis déjà plus de deux semaines.

La solitude des partisans du régime

La frontière s’est fermée pendant la nuit et, comme à chaque fois, l’avenue principale qui mène à la douane, est interdite, bouclée par des policiers et des barrières. Ils ont, cette fois, la mine terne et ont franchement l’air plutôt désabusés que convaincus. A quelques rues de là, les locaux sortent vendre dans la rue quelques oeufs achetés en Colombie. Des vendeurs ambulants sont là aussi. Ce qui interpelle, c’est le nombre de forces de l’ordre, comme les dizaines postées à l’entrée du seul rond-point de la ville, sous une gigantesque publicité pour des voyages en bus au Chili, en Equateur ou au Pérou, c’est-à-dire pour les candidats à l’immigration. Ironie de l’instant.

Sur le pont-frontière Simon Bolivar, finies les grosses valises pour l’exil. Ce matin-là, il y a de la musique ! Les partisans du régime de Maduro font la fête. Et depuis l’aube. Peut-être mille personnes, venues de tout le pays en bus spéciaux affrétés par le gouvernement sont arrivées à San Antonio pour refuser " l’invasion " des USA qu’ils croient venir juste derrière cette aide humanitaire . Ils ont monté une opération " Hands off Venezuela " et parlent de paix. Enfin, la chaîne officielle en parle. Toutes les personnes contactées à distance refusent de s’exprimer. Encore davantage face à la presse étrangère. Ils agitent parfois un drapeau de Che Guevara. Face à eux, sur le pont, des femmes et des hommes en tee-shirt banc espèrent encore convaincre les douaniers de les laisser entrer l’aide humanitaire. En vain.

La terreur comme réponse

Face au bouclage de la zone du pont, l’opposition décide d’une marche et espère attendrir les forces armées de la nécessité de leur action. A sa tête, les femmes. Parmi elles, Olga Rosas. Elle a 80 ans. "Parce que je veux la paix, je veux la liberté" , dit-elle sous son chapeau de type Panamà sur lequel est enroulé un bandeau avec des symboles "peace and love". "Vous n’avez pas peur ? Non", dit-elle calmement avec un sourire plein d’espoir.

Le cortège se met en marche scandant "oui, c’est possible". Il fera 200 mètres. Un camion militaire arrive par une rue perpendiculaire. Les manifestants réussissent tranquillement à lui faire faire marche arrière. Applaudissement général. Les slogans sonnent encore plus forts. Et moins de deux minutes plus tard, des bruits de tirs, des gens qui reviennent sur leurs pas paniqués. Cinq minutes plus tard, c’est l’ambulance qui terminait le cortège qui revient en marche arrière. Des motards aux allures de civils zigzaguent, pistoles à la ceinture. Nul ne sait avec certitude qui ils sont. Les bruits de tirs ne s’arrêtent pas.

Un nuage de gaz lacrymogène a envahi l’avenue de la douane où les forces e l’ordre ont disparu laissant place à un chaos. C’est une insurrection qui a pris place dans les rues adjacentes. Certains attrapent des pierres, d’autres récupèrent des barrières. Il ne reste qu’un seul groupe de militaires avant la douane. Ils sont moins de cent. "On va y arriver, nous sommes plus nombreux", croit un jeune homme qui se dit fatigué "d’avoir faim". L’étau se resserre. Beaucoup de gaz lacrymogènes en réponse. Et puis un mot qui a tout changé. "Collectivos".