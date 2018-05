Un accident d'avion fait 107 morts à Cuba

Le Boeing 737-200 s'est écrasé sur une zone non habitée, alors qu'il venait de décoller de La Havane en destination de Holguin, à l'est de Cuba. 110 personnes étaient à bord: 104 passagers, majoritairement cubains selon les médias d'État, et six membres d'équipage mexicains. Selon les autorités, l'accident n'a laissé que trois survivants "dans un état critique".