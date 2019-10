Victoire des péronistes à l'élection présidentielle en Argentine

Le péroniste de centre gauche Alberto Fernandez a remporté l'élection présidentielle en Argentine avec 47,36% des votes , devant le président sortant libéral Mauricio Macri (41,22%), selon des résultats partiels portant sur 75% des bulletins. Pour gagner au premier tour, il était nécessaire d'obtenir plus de 45% des voix, ou bien plus de 40% des voix avec un avantage de plus de 10 points sur le candidat arrivé en deuxième position. La colistière de Fernandez était l'ancienne présidente Cristina Kirchner (2007-2015).

Cette victoire marque le retour au pouvoir des péronistes, dans un pays miné par la récession et l'inflation. En récession depuis plus d'un an, l'Argentine connaît une inflation élevée (37,7% en septembre), une dette massive et un taux de pauvreté en hausse (35,4%, soit un Argentin sur trois).

Des investisseurs craignent que le retour au pouvoir d'Alberto Fernandez n'entraîne le retour des politiques interventionnistes de la période du kirchnérisme (2003-2015).