Washington frappe le régime Maduro au niveau de sa manne pétrolière

L’administration Trump interdit aux raffineries américaines d’encore acheter du pétrole à la compagnie pétrolière vénézuélienne PDVSA. Washington a également interdit les transferts financiers de Citgo, la filiale de PDVSA aux Etats-Unis, vers sa maison mère. Ces sanctions privent le régime Maduro d’importantes ressources, mais pourraient aussi faire empirer la crise humanitaire qui sévit au Venezuela. La Russie, deuxième créancière du Venezuela derrière la Chine, s’inquiète.

L’administration Trump est passée à la vitesse supérieure en frappant le régime Maduro là où cela fait mal: le pétrole, dont les exportations vers les Etats-Unis représentent 75% des rentrées financières du Venezuela. Washington a décrété lundi qu’il était désormais interdit aux entreprises américaines de commercer avec la compagnie pétrolière publique PDVSA.

Les raffineries du Texas et de Louisiane ne pourront plus faire de transactions avec le géant pétrolier PDVSA.

En pratique, les raffineries du Texas et de Louisiane ne pourront plus faire de transactions avec le géant pétrolier, ce qui revient à un véritable boycott contre la principale richesse du pays. Le régime va devoir se tourner vers d’autres clients, comme la Chine et la Russie, pour écouler son pétrole. Il leur en livre déjà d’importantes quantités en échange du remboursement d’une partie de la dette qu’il a contractée à leur égard. Mais ce dont Maduro a besoin dans l’immédiat, ce sont des liquidités.

En vertu des nouvelles sanctions annoncées par l’administration Trump, les producteurs américains ne pourront également plus vendre au Venezuela les solvants dont il a besoin pour diluer son pétrole lourd et l’exporter ensuite. Enfin, les transferts financiers entre Citgo Petroleum, la filiale américaine de PDVSA qui dispose de 3 raffinerie dans le Golfe du Mexique, et le Venezuela sont gelés. Les revenus générés par la société détenue à 100% par PDVSA seront désormais bloqués aux Etats-Unis.

Double coup dur

Ces sanctions tombent au plus mal pour PDVSA, qui est déjà au bord de l’implosion après des années de mauvaise gestion, de sous-investissement, de détournement de pétrole et de corruption sous la direction des militaires. Elles risquent également de faire empirer les pénuries en denrées alimentaires et en médicaments (importés à l’aide de pétrodollars) dont souffre la population d’un pays qui dispose pourtant des plus grosses réserves pétrolières du monde, mais dont la production est tombée à son plus bas depuis 30 ans.

L’objectif de la manœuvre, sans doute concertée avec le président par intérim autoproclamé Juan Guaido, est clair: priver le régime vénézuélien de précieuses rentrées financières et l’empêcher de dilapider les avoirs de PDVSA et de sa filiale, tout en préparant l’après-Maduro. Guaido plancherait d’ailleurs sur le remplacement des équipes dirigeantes de PDVSA et Citgo depuis la semaine dernière.

Citgo Petroleum

Citgo est le premier importateur de pétrole vénézuélien aux Etats-Unis et l’un des principaux distributeurs de carburant aux Etats-Unis.

Moins connue que sa maison mère, Citgo est le premier importateur de pétrole vénézuélien aux Etats-Unis (devant les sociétés américaines Valero et Chevron). D’après le think tank américain Council on Foreign Relations, il est l’un des principaux distributeurs de carburant aux Etats-Unis. Il aurait "fourni jusqu’à près de 9% des ventes annuelles de carburant au détail" sur le marché américain. Sa production tournerait aujourd’hui autour de 4% des produits raffinés aux Etats-Unis.

Mettre la main sur Citgo est d’autant plus important pour Guaido et l’opposition vénézuélienne que les créanciers internationaux de PDVSA pourraient chercher à prendre le contrôle de sa filiale si le géant pétrolier ne leur versait pas les 72 millions de dollars d’intérêts qu’il leur devra fin avril, souligne l’agence Bloomberg. En 2016, PDVSA avait en effet émis de nouvelles obligations en utilisant 50,1% de ses parts dans Citgo comme garantie collatérale. La même année, l’entreprise publique avait utilisé les autres 49,9% comme garantie pour un prêt de 1,5 milliard de dollars qui lui était accordé par le géant pétrolier russe Rosneft.

Dette envers la Russie