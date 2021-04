300 personnes arrêtées en Russie lors de manifestations pro-Navalny

Les partisans du principal détracteur du Kremlin, qui est emprisonné depuis février dans une colonie pénitentiaire à l'est de Moscou, craignent pour sa santé et exigent qu'il reçoive un traitement médical approprié.

L'ONU craint pour sa vie

Dans l'est du pays, à Vladivostok, entre 200 et 300 personnes sont venues soutenir Alexeï Navalny, certains brandissant des banderoles où l'on pouvait lire "Liberté pour les prisonniers politiques" ou "Non à la guerre, les répressions et la torture!".