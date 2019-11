A Hong Kong, un policier tire sur un manifestant

Un policier a tiré sur un manifestant masqué lors d'affrontements, ce lundi matin, à Hong Kong. L'homme, blessé au torse, se trouve dans un état critique . Une source policière a confirmé à l'AFP, sous le couvert de l'anonymat, que trois tirs à balles réelles avaient été effectués et qu'une personne avait été touchée. Sur des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on peutvoir un manifestant gisant au sol dans une mare de sang.

Pas de concessions

En dépit de manifestations et actions quasi quotidiennes depuis juin, et de plus en plus violentes, l'exécutif local comme le gouvernement chinois se sont refusés à toute concession aux manifestants qui demandent notamment des réformes démocratiques et une enquête sur le comportement de la police.