À Kaboul, les médias font de la résistance

Après sa création en 2010, Tolonews était rapidement devenue la première chaîne afghane d’info en continu. Depuis le retour au pouvoir des talibans, le média tente de conserver son indépendance éditoriale et n’hésite pas à engager des femmes pour remplacer les journalistes qui ont fui le pays, malgré les risques.

À travers la fente d’un mirador, une paire d’yeux scrute chaque voiture. Pour entrer dans la rédaction de Tolonews, située en plein cœur de Kaboul, il faut d’abord traverser un portique de sécurité et deux portes blindées jalousement gardées par du personnel de sécurité. Un dispositif mis en place après les nombreuses menaces et attaques dont la chaîne d’info a fait l’objet ces dernières années. Finalement, le portail de fer glisse pour révéler un véhicule de police des talibans garé sur le parking. Hier, les combattants islamistes représentaient une menace mortelle. Aujourd’hui, ce sont des invités comme les autres.

Juste devant la porte qui mène au studio de télévision, une étagère vitrée exhibe des caméras brûlées et des micros en morceau. "C'est notre mémorial. Ces dernières années, plusieurs de nos collègues ont été tués dans des explosions qui les visaient. Nous avons perdu un journaliste et un caméraman, et ça c'est leur équipement", indique Zirak Faheem, le rédacteur en chef. Son regard se pose un instant sur la photo d’un jeune homme vêtu d’une chemise noire et d’une barbe de trois jours. "1990-2018", peut-on lire en dessous du portrait. "Samim était un très bon journaliste, nous sommes très tristes de l'avoir perdu", soupire-t-il.

Selon le bilan annuel de Reporters sans Frontières (RSF), mis en ligne mardi, l’Afghanistan demeure encore cette année le pays le plus dangereux au monde pour les reporters, juste derrière le Mexique. Si la prise de Kaboul par les talibans s’est déroulée sans combat et sans mort dans les rangs des journalistes, ces derniers ont payé un lourd tribut en 2021: 6 ont été tués au total, majoritairement dans des attentats revendiqués par les talibans ou l’organisation État islamique.

Faire du journalisme en Afghanistan a toujours été un exercice périlleux mais le retour au pouvoir du mouvement islamiste le 15 août après une victoire aussi rapide qu’inattendue (pour certains) représente un défi inédit pour les journalistes afghans, désormais obligés de travailler sous un régime qui leur est fondamentalement hostile. Le joug des talibans se fait particulièrement ressentir en province où les reporters locaux sont régulièrement menacés, arbitrairement détenus et parfois battus. Bon gré mal gré, les médias tentent de s’adapter à une nouvelle réalité au sein de laquelle les kamikazes sont devenus des fonctionnaires. "Parfois, on reçoit des coups de fil énervés de talibans à la suite de la diffusion d’un reportage", confie Zirak Faheem.

Des femmes à l’écran

Tous ici sont surpris de voir que Tolonews, cible privilégiée des insurgés pendant la guerre, continue d’émettre. Au lendemain de la chute de Kaboul, 90% des employés de la chaîne avaient fui le pays, à l’exception d’une poignée de salariés, dont une membre de la direction, un présentateur et un caméraman. "Vu les circonstances, nous ne savions pas si nous allions parvenir à garder l’antenne, mais il était primordial d’essayer car un écran noir à un moment si critique aurait pu causer plus de panique encore", se souvient un insider qui préfère rester anonyme.

Pari gagné, Tolonews continuera d’émettre durant la chute de Kaboul et jusqu’à aujourd’hui. "Il y a bien sûr des différences entre avant et maintenant. Avant, on utilisait le terme 'taliban' mais maintenant ils nous obligent à dire 'émirat islamique'. Il y a d’autres expressions et mots qu’on utilise désormais pour ne pas les antagoniser. Il y a des règles à suivre, mais jusqu’à présent nous n’avons pas perdu notre indépendance et on continue à travailler sur base de la liberté qu’on a", assure le rédacteur en chef, montrant d’un geste de la main la multitude d’écrans de télévision accrochés aux murs de la rédaction. L’un d’eux est branché sur une chaîne afghane concurrente diffusant une série TV où les corps des actrices ont été soigneusement floutés.

Au même moment, une activiste afghane nommée Muzalefa Kakar arrive sur le plateau rouge et blanc en tant qu’invitée pour commenter la décision des talibans de suspendre les écoles secondaires pour filles. "Pourquoi ne laissent-ils pas les filles aller à l'école et étudier? Quel est leur problème à cet égard? Pourquoi est-ce un problème pour eux d'ouvrir les écoles? Rien n'est clair", peste-t-elle en direct et à visage découvert à une heure de grande écoute.

Non seulement des femmes sont encore invitées en plateau mais elles ont aussi rejoint la chaîne en masse ces dernières semaines pour remplacer les employés qui ont fui le pays. Aujourd’hui, la rédaction de Tolonews est composée de plus de femmes qu’avant la chute de la République et la présentation de la matinale a même été confiée à une présentatrice, Tahmina Ousmani, 22 ans.

Son appareil dentaire et son visage poupin lui donnent des airs d’adolescente mais une fois devant la caméra, la jeune femme impose le respect par son professionnalisme. Ce qui n’empêche pas les taquineries de ses confrères. "Regardez, elle porte un jean!", lance un autre présentateur, hilare, à l’attention de la régie. "Ce n’est pas grave, à l’écran on ne voit pas le bas de mon corps, seulement le haut", sourit Tahmina Ousmani alors qu’elle s’apprête à présenter le journal de 11h.

40% des médias fermés

Le développement d’un paysage médiatique varié et dynamique fut l’une des rares conséquences heureuses de l’intervention occidentale dans le pays. Sous le premier régime taliban, seuls les journalistes étrangers étaient autorisés à travailler. "Fin 2001 - début 2002, le paysage médiatique afghan était inexistant. Il n’y avait aucun média visible entre 1996 et 2001, sauf la radio-télévision nationale entièrement dédiée au mollah Omar (le fondateur du mouvement taliban, ndlr) et à son discours religieux", se souvient le journaliste français Éric De Lavarène, qui couvre l’Afghanistan depuis presque vingt ans.

"Mais la liberté d’expression n’était pas non plus présente avant le premier régime taliban à cause des années de guerre civile", rappelle le documentariste, qui, en 2003, s’est mis à former des camerawomen afghanes au reportage d’actualité. La chute du régime islamiste au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 laissa le champ libre à la création, à grands renforts de financements internationaux, de dizaines de radios, journaux et chaînes de télévision.

43% Des médias Afghans Depuis le retour des talibans au pouvoir, 43% des médias afghans ont dû mettre la clé sous la porte.

Mais le retour des talibans vingt ans plus tard et le retrait soudain de la communauté internationale a sonné le glas d’une partie d’entre eux. Une récente étude de RSF menée avec l’Association des journalistes indépendants d’Afghanistan (AJIA) révèle un changement radical du paysage médiatique afghan. Au total, 43% des médias du pays ont dû mettre la clé sous la porte et plus de 6.400 journalistes ont perdu leur emploi depuis le 15 août 2021. "Les principales causes sont d’ordre économique, avec notamment la suspension des financements étrangers", précise Reza Moini, responsable du bureau Iran-Afghanistan à RSF.

Dès le 31 août, l’organisation de défense de la presse tirait la sonnette d’alarme: sur 700 femmes journalistes à Kaboul avant le retour des talibans, moins de 100 étaient encore en activité. Aujourd’hui, ce chiffre a légèrement augmenté, grâce notamment à des médias comme Tolonews qui n’ont pas hésité à engager des femmes malgré les circonstances. "Il ne fait aucun doute que ma famille a peur et s'inquiète pour moi. Mais ils sont aussi d'accord avec moi que si nous arrêtons de travailler et d'apparaître à la télévision, alors la représentation des femmes dans les médias disparaîtra et les autres filles n'auront pas le courage de continuer dans cette voie-là", estime Tahmina Ousmani. "L'existence des talibans est très effrayante. Mais malgré les risques, je tiens bon."

