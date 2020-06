À Pékin, la psychose d'une deuxième vague

Depuis vendredi, le marché de Xinfadi dans le sud de Pékin est fermé, protégé par un imposant cordon de policiers militaires . Ce marché de gros, vaste comme 160 terrains de football, approvisionne en produits frais plus de 80% des restaurants de Pékin. Pour la première fois à cet endroit, on y a détecté le virus.

Un client a été testé positif après s’être rendu à l’hôpital inquiet d’une subite poussée de fièvre. Résultat, c’est le branle-bas de combat à Pékin où depuis hier une vingtaine de quartiers ont été placés en alerte rouge. 350.000 personnes ont fréquenté le marché ces quinze derniers jours et les retrouver est un travail de fourmis. Malgré les codes QR santé indispensables pour entrer sur le site, seules 90.000 personnes ont été identifiées et sont en train d’être testées .

Le saumon pointé

À Pékin où aucun nouveau cas de Covid-19 n’avait été repéré depuis deux mois, on s’apprêtait à assouplir enfin les mesures de sécurité. Les vastes barricades de tôles qui encerclent les résidences et les quartiers allaient peu à peu disparaître, de même que les tentes militaires qui servaient de sas de sécurité pour contrôler la température des habitants. Mais en quelques heures, Pékin a pris des airs de Wuhan au mois de janvier. "On ne parle pas encore de confiner la ville, essaye de rassurer un représentant de la capitale, mais nous devons surveiller les déplacements pour remonter le fil de ces contaminations."

Les écoles primaires qui devaient rouvrir ce lundi vont rester fermées et les entreprises vont devoir reprendre des mesures strictes pour contrôler les déplacements de leurs employés et faire respecter la distanciation physique. Déjà plusieurs villes de province ont mis Pékin sur une liste rouge obligeant les voyageurs venus de la capitale à subir des tests de dépistage et respecter une stricte quarantaine en arrivant. Plus étonnant encore, on ne sert plus un seul saumon dans les restaurants.