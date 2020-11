Accord de cessez-le-feu au Nagorny Karabakh

L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé un accord sous l'égide de la Russie devant mettre fin aux hostilités dans le Nagorny Karabakh. La population arménienne s'estime lésée.

L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé, sous l'égide de la Russie, un accord de fin des hostilités dans le conflit du Nagorny Karabakh qui consacre les victoires militaires azerbaïdjanaises après six semaines de combats meurtriers.

Les belligérants gardent au terme de cet accord, qui est entré en vigueur lundi soir, les positions qu'ils occupent . Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev s'est félicité d'une "capitulation" de l'Arménie. Le Premier ministre arménien a qualifié cette initiative "d'incroyablement douloureuse pour moi et pour notre peuple".

Peu après l'annonce, des milliers de manifestants en colère se sont rassemblés aux abords du siège du gouvernement arménien , des centaines d'entre eux pénétrant dans les locaux, brisant des vitres et saccageant des bureaux, notamment une salle de conseil des ministres.

Depuis la fin septembre, les combats les plus sanglants depuis près de 30 ans opposent séparatistes arméniens du Nagorny Karabakh et armée azerbaïdjanaise. Depuis des semaines, la Russie et d'autres puissances tentaient d'obtenir un cessez-le-feu, mais trois tentatives ont échoué à chaque fois juste après l'entrée en vigueur de ces trêves humanitaires.