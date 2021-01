Alexeï Navalny arrêté à son arrivée à l'aéroport de Moscou

"Je suis certain que tout va bien se passer. On va m'arrêter? Ce n'est pas possible, je suis innocent"

Alexeï Navalny et sa femme Ioulia avaient quitté Berlin dans l'après-midi. En montant à bord de l'avion, il avait dit être "très heureux" de revenir et assuré "n'avoir rien à craindre en Russie". "Je suis certain que tout va bien se passer. On va m'arrêter? Ce n'est pas possible, je suis innocent", a-t-il lancé, avant d'ajouter: "En Allemagne, c'était bien, mais rentrer à la maison c'est toujours mieux".