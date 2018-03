Alibaba ouvre l'eldorado chinois aux entreprises belges

C’est l’histoire d’une petite entreprise de commerce électronique qui s’est lancée en 1999 avec 18 personnes dans un appartement. Moins de deux décennies plus tard, le groupe Alibaba, désormais fort de 60.000 employés et d’un chiffre d’affaires de 12,8 milliards de dollars sur le seul dernier trimestre 2017, se pose en acteur incontournable du commerce en ligne. Et ne fait plus mystère de ses ambitions internationales.