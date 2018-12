Aung Suu Kyi déchue d'un prix des droits de l'Homme sud-coréen

La dirigeante birmane, primée du Nobel de la Paix en 1991, vient de se voir déchue d'un nouveau prix. Après Amnesty International, c'est au tour d'une organisation de défense des droits de l'Homme de Corée du Sud de la déchoir de son prix à cause de son indifférence face à la crise des Rohingyas.

Elle avait été saluée pour son opposition à la dictature militaire birmane. Mais aujourd'hui, l'aura d'Aung Suu Kyi n'est plus. L'une des plus grandes organisations de défense des droits de l'Homme de Corée du Sud a annonce qu'elle va déchoir la dirigeante birmane d'un prix décerné en 2004 à cause de son "indifférence" face à la crise de la minorité musulmane des Rohingyas.