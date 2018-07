"Avec leurs tarifs, les USA vont mettre le feu au monde"

Ce vendredi, Washington et Pékin basculeront dans une guerre commerciale où une escalade semble plus qu'une probabilité.

Les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient appliquer des droits de douane sur 34 milliards de dollars (29 milliards d'euros) de produits chinois; et ce dès 6 juillet. Riposte de la Chine: dès ce vendredi minuit (heure de Pékin), 34 milliards de dollars de produits américains seront imposés d'une taxe chinoise. La riposte chinoise vise essentiellement des produits agricoles (soja, sorgho, cerises, porc, whisky...).

De riposte en riposte

Washington a aussi demandé lundi, via son administration nationale des télécommunications et de l'information de recommander le rejet de la demande de China Mobile de pouvoir opérer sur le marché américain. En cause: des raisons de sécurité nationale. ZTE est aussi dans le viseur. Le Congrès veut empêcher le groupe télécom chinois d'acheter les composants américains essentiels à sa production. Donald Trump aurait toutefois un avis opposé au Congrès, il faut dire que, selon la presse, la Trump Organization est actuellement impliquée dans un projet immobilier indonésien avec la Chine.