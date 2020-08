Beyrouth dévastée par un accident industriel: plus de 100 morts et des milliers de blessés

2.750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans l'entrepôt du port seraient à l'origine des explosions de mardi à Beyrouth. Selon la Croix-Rouge libanaise, il y aurait plus de cent morts et environ 4.000 blessés.

"C'était comme une bombe atomique. J'ai tout vu (dans ma vie), mais rien de tel", a raconté Makrouhie Yerganian, un professeur à la retraite, vivant depuis plus de 60 ans en face du port de Beyrouth. Mardi, la capitale du Liban a résonné de deux énormes explosions . Bilan: de nombreux morts et des milliers de blessés . Et une partie de la ville est dévastée.

"Jusqu'ici, plus de 4.000 personnes ont été blessées et plus de 100 ont été tuées. Nos équipes poursuivent leurs recherches et opérations de secours dans les zones environnantes", selon la Croix Rouge.