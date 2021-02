Birmanie: Aung San Suu Kyi "assignée à résidence", les manifestations se multiplient

L'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, renversée lundi par un coup d'Etat, est "assignée à résidence" dans la capitale Naypyidaw et "en bonne santé", tandis que la contestation s'intensifie contre l'armée.

Des centaines de manifestants se sont réunis vendredi à Rangoun pour protester contre le coup d'État qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi, alors que l'armée poursuit les arrestations. Ces professeurs et étudiants se sont rassemblés devant l'Université Dagon à Rangoun, première manifestation d'importance contre le putsch. Ils ont fait le salut à trois doigts, un geste de résistance emprunté aux films américains Hunger Games et scandé "longue vie à Mother Suu", Aung San Suu Kyi, "assignée à résidence" dans la capitale Naypyidaw et "en bonne santé", d'après un porte-parole de son parti, la Ligue nationale pour la démocratie (LND).