Birmanie: tollé mondial au lendemain de la journée la plus sanglante depuis le coup d'État

Dimanche, les Birmans sont une nouvelle fois dans la rue pour réclamer le retour à la démocratie, et de nombreuses funérailles devaient avoir lieu à travers le pays , qui se remet de sa journée la plus sanglante depuis le putsch.

Au moins 90 personnes tuées

Les chefs des forces de défense de 12 pays, dont les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et l'Allemagne, ont condamné dans la nuit de samedi à dimanche l'utilisation de la force par l'armée birmane contre des civils "non armés". "Une armée professionnelle suit les normes internationales de conduite et a la responsabilité de protéger le peuple qu'elle sert, non de lui nuire", indiquent-ils dans un rare communiqué conjoint.