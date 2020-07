Ce pétrolier représente "une catastrophe environnementale, économique et humanitaire imminente"

Le FSO Safer est un "réservoir de pétrole flottant" flottant au large du Yemen. Son état se dégrade au point qu'il pourrait se briser, exploser ou prendre feu. Et provoquer une catastrophe dans un pays déjà éprouvé par la guerre.

Un pétrolier ancré au large du port de Hodeida, au Yemen, est en train de se dégrader. Or, il contiendrait l'équivalent de 1,14 million de barils de pétrole . Il pourrait à tout moment se briser, exploser ou prendre feu, estiment des experts. Le 27 mai déjà, une voie d'eau décelée dans la salle des machines avait été colmatée mais "une solution permanente est nécessaire en urgence", a insisté la mission britannique auprès de l'ONU.

Le risque? Une catastrophe environnementale, avec des conséquences sur les populations. Le FSO Safer, construit en 1976, utilisé depuis 1987 comme "réservoir de pétrole flottant", n'est en fait plus entretenu depuis 2015, date de l'entrée en guerre au Yémen d'une coalition dirigée par l'Arabie saoudite en soutien du gouvernement yéménite combattant les rebelles. "Son état se dégrade chaque jour, augmentant la possibilité d'une fuite de pétrole", confirme Inger Andersen, cheffe du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, mettant en garde contre "une catastrophe environnementale, économique et humanitaire imminente."

Enlever le pétrole? Oui,mais...

Pourquoi tant d'atermoiements? Le dossier n'est pas si facile. L'ONU dit avoir fait parvenir mardi aux rebelles Houthis, maîtres de la zone où se trouve le navire, des détails sur la mission envisagée et attendre une réponse au plus tôt. Dimanche, l'ONU avait fait savoir que les Houthis, soutenus par l'Iran, avaient donné leur accord de principe à une évaluation. Mais à l'été 2019, ils avaient fait de même et une mission onusienne organisée à partir de Djibouti avait été annulée par les rebelles à la veille de l'opération.