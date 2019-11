Colère de la Chine après le geste de Trump en faveur des manifestants de Hong Kong

Un mauvais signal

Le "Hong Kong human rights and democracy Act" a été adopté la semaine dernière à l'unanimité au Sénat américain, contrôlé par les républicains, et avec 417 voix pour et une contre à la Chambre des représentants, où les démocrates sont majoritaires. Le texte prévoit que le département d'Etat vérifie au moins une fois par an que Hong Kong, rétrocédée à la Chine en 1997, dispose de suffisamment d'autonomie pour continuer à bénéficier d'un traitement commercial spécial de la part des Etats-Unis -une relation économique qui a permis à l'ancienne colonie britannique de devenir un pôle financier mondial.