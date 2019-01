Combattre la pollution avec des produits chimiques...

♦ Pourquoi? La sévérité et la longueur de ce pic sont la combinaison de plusieurs facteurs: "l'absence de vent et d'humidité" ainsi qu'"un vent froid venu de Chine empêchent la dispersion des polluants", explique Tara Buakamsri. Les niveaux de particules fines dites PM2,5 (d'un diamètre inférieur ou égal à 2,5 micromètres), considérées comme les plus nocives pour la santé car elles pénètrent le plus en profondeur dans les poumons, évoluent depuis un mois autour de 80-100 microgrammes par m3 dans la capitale. Ce mercredi, ils atteignaient 86 microgrammes, selon le site Air Visual. Or, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande un niveau d'exposition maximum quotidien de 25 microgrammes.