Comprendre pourquoi Hong Kong muscle sa loi nationale sur la sécurité en cinq questions

En quoi consistent cette nouvelle loi hongkongaise sur la sécurité nationale?

L'Article 23 ambitionne de moderniser et d'édicter de nouvelles lois pour barrer la route à la trahison, au sabotage, à la sédition, au vol de secrets d'État et à l'espionnage. Il entend également resserrer les rênes du contrôle sur les entités politiques et les organisations étrangères actives dans la région, en identifiant clairement les "forces externes" et en proscrivant toute "ingérence extérieure".