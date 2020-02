Coronavirus: douze Belges de retour de Wuhan

Douze Belges de retour de Wuhan, berceau de l'épidémie de coronavirus, doivent atterrir ce dimanche soir à Melsbroek. Par ailleurs, les Philippines ont signalé le premier décès en dehors de la Chine.

L'avion qui doit rapatrier des Européens de la ville chinoise de Wuhan, considérée comme le berceau de l'épidémie coronavirus, a décollé dans la nuit de samedi à dimanche à 2h30. Il doit rejoindre Istres en France avant de gagner Melsbroek dans la soirée, a fait savoir le ministère néerlandais des Affaires étrangères. Douze Belges figurent parmi les passagers.

Un premier mort en dehors de Chine

Par ailleurs, un nombre croissant de pays ont décidé la fermeture de leurs frontières aux personnes en provenance de Chine. Le virus s'était déjà propagé à 24 pays, dont des pays européens voisins de la Belgique. Mais personne n'en était encore officiellement mort en dehors de Chine. Un premier décès a été annoncé ce dimanche, aux Philippines. Il s'agit, selon l'OMS, d'un Chinois de 44 ans originaire de Wuhan. Une information qui relance les inquiétudes concernant la propagation à travers la planète de cette épidémie qui a déjà fait plus de 300 morts.

"Il s'agit du premier décès signalé en dehors de la Chine", a déclaré à la presse Rabindra Abeyasinghe, représentant de l'OMS aux Philippines. Cette annonce est intervenue peu de temps après la décision des Philippines de ne plus accepter de voyageurs étrangers en provenance de Chine.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé la semaine dernière l'épidémie comme "une urgence de santé publique de portée internationale" et de nombreux pays ont annoncé des mesures exceptionnelles en espérant se prémunir contre le virus.

Les États-Unis, l'Australie et Israël ont interdit l'entrée sur leur territoire aux étrangers s'étant rendus en Chine dans les 14 derniers jours. La Mongolie, la Russie et le Népal ont fermé leurs frontières terrestres avec la Chine alors que la Papouasie Nouvelle-Guinée a fermé mercredi ses entrées aériennes et maritimes à tous les voyageurs étrangers en provenance d'Asie.

Après Wuhan, Wenzhou confinée

Après Wuhan, la ville chinoise de Wenzhou a imposé le confinement de ses plus de 9 millions d'habitants. Avec 265 cas de contamination, Wenzhou, l'une des villes de Chine les plus touchées, a annoncé dimanche des mesures similaires. Les habitants de cette ville portuaire, située à environ 800 kilomètres à l'est de Wuhan, ont désormais l'obligation de rester chez eux. Seule une personne par foyer est autorisée à sortir une fois tous les deux jours pour faire les courses. Les transports publics sont suspendus ainsi que les autocars longue distance. Les grands axes routiers sont presque entièrement fermés.

Près de 14.500 personnes contaminées

Vue en plein écran A Pékin, toute personne entrant en ville est contrôlée, selon les autorités chinoises. ©REUTERS

En Chine, les autorités ayant annoncé que 45 personnes étaient décédées au cours des dernières 24 heures, sur les 304 qui ont succombé au virus à ce jour. Le nombre des infections confirmées dans l'ensemble de la Chine a lui aussi augmenté pour s'établir dimanche à près de 14.500. Ce chiffre dépasse désormais le nombre d'infections enregistrées lors de l'épidémie du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), un coronavirus qui avait fait en 2002-2003 un total de 774 morts, dont la majorité en Chine continentale et à Hong Kong.

Ce virus est apparu au pire moment pour la Chine, des centaines de millions de Chinois voyageant lors des congés du Nouvel An lunaire, qui a commencé officiellement le 24 janvier. Ces congés, au cours desquels la plupart des Chinois rentrent dans leurs familles, devaient prendre fin vendredi mais ils ont été prolongés jusqu'à lundi pour laisser plus de temps aux autorités pour faire face à la crise. Alors que le Hubei et certaines grandes villes, dont Shanghai, ont prolongé cette période, de nombreux habitants mettaient fin dimanche à leurs vacances.

Le virus franchit de nouvelles frontières

Selon l'agence Chine nouvelle, les autorités ont ordonné des contrôles de température à tous les points de sortie et d'entrée de la capitale Pékin. Les passagers sont également tenus de remplir un formulaire sur leur état de santé. Les personnes de retour à leur domicile sont contrôlées dans leur résidence. Dans de nombreuses stations de métro, la fièvre est contrôlée, ainsi que dans de nombreux bureaux et cafés.