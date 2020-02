Coronavirus: la colère monte contre le régime chinois

Derrière la grande muraille électronique de Chine, Facebook, Twitter, Instagram et YouTube ne sont pas accessibles, contrairement aux réseaux sociaux contrôlés par la censure d’Etat, comme WeChat ou Weibo. Ces réseaux sont de plus en plus surveillés à mesure que grossissent le bilan de l’épidémie de coronavirus et la colère contre le régime, accusé d’avoir tardé à sonner l’alerte. Ceux qui publient des informations non validées par l’agence Chine Nouvelle (l’agence de presse officielle) risquent entre 3 et 7 ans de prison !