Coup d'État en Birmanie, Aung San Suu Kyi arrêtée

L'armée a pris le pouvoir en Birmanie et arrêté la dirigeante Aung San Suu Kyi. L'état d'urgence a été décrété et la télévision publique a interrompu ses programmes. Les réseaux de télécommunications sont perturbés.

L'armée birmane, qui dénonce une fraude lors des élections législatives, a perpétré un coup d'État et arrêté la cheffe de facto du gouvernement civil Aung San Suu Kyi. Les militaires ont proclamé l'état d'urgence pour un an et placé leurs généraux aux principaux postes à la tête du pays.