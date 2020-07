Dernier appel pour soutenir Hong Kong

Le militant prodémocratie Joshua Wong a appelé lundi le monde à "être solidaire avec Hong Kong", après que Pékin a imposé au territoire une loi controversée qui fait craindre à l'opposition un recul des libertés.

"Nous devons encore faire savoir au monde que le moment est venu de soutenir Hong Kong", a déclaré M. Wong aux journalistes devant un tribunal où des militants et lui doivent comparaître pour leur participation, l'an passé, aux manifestations en faveur de la démocratie.

La semaine dernière, les autorités de Pékin ont adopté ce texte après des mois d'instabilité dans le territoire. Il vise à réprimer la subversion, la sécession, le terrorisme et la collusion avec les forces étrangères.

Un climat de crainte s'est déjà abattu sur la ville, la loi criminalisant notamment le fait d'appeler à l'indépendance ou une plus grande autonomie de Hong Kong.