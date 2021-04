Derrière la reprise éclair chinoise, l'ombre d'un ralentissement...

Malgré une reprise impressionnante sur un an, l’économie chinoise affiche en ce début d'année une croissance de 0,6% par rapport au trimestre précédent, inférieure aux attentes.

En trente ans d’existence, jamais le bureau national chinois de statistiques n’avait enregistré un tel chiffre. Au cours des trois premiers mois de l'année, le produit intérieur brut (PIB) du pays a bondi de 18,3% par rapport à la même période un an plus tôt. Un instantané qui souligne la vigueur de la reprise chinoise depuis le début de la crise.

Pour impressionnant qu’il soit, ce chiffre reflète le fait que la Chine est la première à être entrée en crise dès le début du premier trimestre de 2020 - la ville de Wuhan avait été confinée dès janvier, et le PIB avait reculé - une première depuis l’ère Mao - de 6,8%. Si l’on compare la croissance chinoise de ce début d’année à celle des trois derniers mois de 2020, on capte l’image d’ une progression en mode mineur, de 0,6%, inférieure aux attentes .

Reprise en V

En pleine préparation des célébrations du centenaire de la fondation du Parti communiste chinois, le gouvernement avait déclaré le mois dernier sa "victoire" contre le virus . La Chine est parvenue à contrôler le virus en étendant ses systèmes de contrôle numérique des masses à la santé . Aujourd’hui, les restaurants et centres commerciaux sont ouverts - mais les traditionnels déplacements de millions de Chinois à l'occasion du nouvel an lunaire ont été annulés pour éviter la création de nouveaux foyers.

Pour arriver à ce résultat, Pékin a aussi mis sur la table un stimulus budgétaire de 4.900 milliards de renminbi - soit 4,7% du PIB -, dont 4.200 auraient été injectés en 2020, en production d’équipements médicaux, aides aux chômeurs, exemptions fiscales ou encore investissements publics - projets d'autoroutes et chemins de fer ont nourri le marché de l'emploi à court terme.

Tendance à confirmer

Le principal moteur de cette reprise, ce sont les exportations, notamment de produits électroniques et d'équipements médicaux - dopée par la demande aux États-Unis et en Europe. L'export chinois a augmenté de 30,6% en mars sur un an, entraînant avec elle la production industrielle.