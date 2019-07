Des manifestants envahissent le Parlement de Hong Kong et déploient le drapeau britannique

Des manifestants hostiles au gouvernement pro-Pékin ont envahi l'hémicycle du Parlement de Hong Kong et y ont déployé le drapeau de l'époque coloniale britannique après avoir forcé l'entrée du bâtiment, au jour de l'anniversaire de la rétrocession de l'île à la Chine.

Des centaines de manifestants ont pénétré de force ce lundi dans l'immeuble du Parlement de Hong Kong, brisant des vitres, arrachant des photographies et couvrant les murs de graffitis. Un petit groupe, composé principalement d'étudiants casqués et masqués, a utilisé un chariot en métal, des poteaux et des morceaux d'échafaudage pour briser les portes en verre du Conseil législatif.