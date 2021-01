Des manifestants pro-Navalny arrêtés dans les villes russes

Les premières manifestations ont eu lieu dans l'Extrême-Orient russe et en Sibérie, où des milliers de personnes sont descendues dans la rue notamment à Vladivostok, Khabarovsk, Novossibirsk et Tchita, selon les partisans de Navalny, en scandant "Liberté à Navalny!", "Liberté aux prisonniers politiques!", face à d'importants effectifs de la police anti-émeutes déployés sur les lieux.

Arrestations brutales

Les arrestations ont été particulièrement brutales à Vladivostok, port russe sur l'océan Pacifique, où les policiers anti-émeutes ont couru derrière les manifestants et les ont frappés avec des bâtons, selon une vidéo de l'AFP.

A Moscou, où la mobilisation de l'opposition est habituellement la plus forte, les protestataires doivent se réunir à 11H00 GMT sur la place Pouchkine, puis défiler le long d'une rue centrale de la capitale en direction du Kremlin. La police moscovite a d'ores et déjà promis de "réprimer sans délai" tout rassemblement non autorisé.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a dénoncé des manifestations "inacceptables" en pleine pandémie de coronavirus.