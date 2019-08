Des milliers de militants pro-démocratie à Hong Kong face à la police

Dans le quartier ouvrier de Sham Shui Po, à Kowloon , où toute manifestation avait été interdite, des milliers de personnes, beaucoup vêtues de noir, ont érigé des barricades de métal et de plastique et bloqué des routes près d'un poste de police.

Les manifestants demandent la démission de Carrie Lam , la cheffe du gouvernement local pro-Pékin , l'élection d'un successeur au suffrage universel direct, et non sa désignation par Pékin, comme c'est actuellement la règle. Ils exigent aussi une enquête sur les violences dont ils accusent la police et l'abandon du projet de loi controversé.

Le territoire du sud de la Chine et "hub" financier international connaît sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession par Londres en 1997, avec des manifestations et des actions presque quotidiennes qui ont souvent dégénéré en violences entre activistes radicaux et forces de l'ordre.