Des personnalités se mobilisent contre la répression des Ouïghours en Chine

Des intellectuels, acteurs et responsables politiques ont également appelé mercredi la communauté internationale à des "actes puissants" et "rapides" pour faire cesser le "crime contre l'humanité" en cours en Chine, au Xinjiang, contre les Ouïghours, tombés dans un "trou noir" . "Depuis des années, le régime chinois enferme dans des camps de concentration des millions d'êtres humains , juste parce qu'ils sont nés Ouïghours", écrivent-ils dans une tribune, également lancée par le député européen Raphaël Glucksmann.

83 multinationales bénéficient de ce travail forcé

Les signataires appellent "toutes les consciences du monde à crier leur indignation" et réclament "des actes puissants" et "rapides". Ils demandent en particulier l'instauration "au plus vite" par leurs gouvernements respectifs de "sanctions ciblées contre les responsables chinois de la répression dans le Xinjiang", et "une politique d'aide et d'accueil spécifique pour les Ouïghours qui fuient l'enfer".