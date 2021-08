En Afghanistan, les consultations en vue d'un gouvernement "inclusif" se poursuivent

Les consultations entre chefs talibans et membres de précédents gouvernements afghans se poursuivent, a annoncé jeudi un responsable taliban. Des discussions qui s'inscrivent dans la continuité de la conférence de presse donnée mardi, où le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a essayé d'apaiser les craintes de la population et des puissances étrangères quant à la future gestion du pays.

Blocages

Concernant la situation sur le terrain, l'Otan et des responsables taliban ont fait savoir que 12 personnes sont mortes depuis dimanche à l'aéroport de la capitale afghane et dans ses alentours, victimes de tirs ou de bousculades.

Si les talibans laissent bien les citoyens américains accéder à l'aéroport de Kaboul, il semble qu'ils "empêchent les Afghans qui souhaitent quitter le pays d'atteindre l'aéroport", a déploré Wendy Sherman, la sous-secrétaire d'État des États-Unis. Les États-Unis attendent d'eux "qu'ils permettent à tous les citoyens américains, tous les ressortissants de pays tiers et tous les Afghans de partir s'ils le souhaitent, de façon sûre et sans être harcelés", a-t-elle ajouté.

Les États-Unis ont envoyé 6.000 militaires pour sécuriser l'aéroport de Kaboul et faire partir quelque 30.000 Américains et civils afghans ayant travaillé pour eux et craignant pour leur vie. L'armée américaine a déjà évacué plus de 3.200 personnes, notamment du personnel américain, et près de 2.000 réfugiés afghans. D'autres pays occidentaux, dont la France et le Royaume-Uni, ont aussi procédé à des évacuations.