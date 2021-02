En Birmanie, "la situation se dégrade"

La junte militaire a de nouveau inculpé l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, alors que les manifestations et la répression continuent.

Les manifestations se poursuivent en Birmanie contre le coup d'État militaire, alors que l'armée ne cesse de durcir sa répression en déployant des troupes et en multipliant les arrestations. Selon le site d'informations Eleven Myanmar, près de 400 personnes ont été placées en détention ces deux dernières semaines.

"Les coupures internet créent un climat d'insécurité. La grande inquiétude, c'est qu'elles ne se produisent pas durant la journée." Une source européenne

Les militaires ont également coupé internet lundi et mardi durant la nuit. Selon nos informations, ces coupures devraient se poursuivre. "Les gens se barricadent dans leurs quartiers, et dès qu'ils sont informés d'une tentative d'arrestation via les réseaux sociaux, ils sortent en masse pour l'empêcher. Sans internet, il n'est plus possible d'organiser cette résistance", dit une source européenne.

Cette situation, de plus en plus instable, inquiète les investisseurs étrangers. "Je suis obligé d'arrêter mes communications à minuit", poursuit cette source. "Les coupures internet créent un climat d'insécurité. La grande inquiétude, c'est qu'elles ne se produisent pas durant la journée."

Aung San Suu Kyi à nouveau inculpée

L'ex-dirigeante, Aung San Suu Kyi, en résidence surveillée, a fait l'objet d'une nouvelle inculpation mardi, pour avoir violé "la loi sur la gestion des catastrophes naturelles". Le prix Nobel de la Paix, arrêtée le jour du "putsch" militaire, avait été inculpée une première fois pour avoir importé illégalement des talkie-walkies, en violation d'une obscure règle commerciale.

L'ancien président birman Win Myint est, lui aussi, assigné à résidence dans la capitale administrative Naypyidaw. Il est inculpé pour avoir assisté à une réunion où les règles de distanciation sociales liées au coronavirus n'auraient pas été respectées.

Aung San Suu Kyi et Win Myint devraient être interrogés cette semaine par vidéoconférence. Leurs avocats, interdits d'assister à ces interrogatoires, dénoncent un simulacre de justice.

Selon l'armée, les détenus seraient "en bonne santé". "Nous maintenons Aung San Suu Kyi et Win Myint dans un endroit plus sûr pour leur sécurité. Ils sont en bonne santé. Ce n'est pas comme s'ils avaient été arrêtés. Ils restent chez eux", a indiqué la junte dans un communiqué.

La contestation continue

Malgré la répression, le mouvement de désobéissance civile se poursuit à travers le pays, par des manifestations et des grèves. Les contestataires appellent à la restauration du gouvernement civil dirigé par le parti LND d'Aung San Suu Kyi. Ils ont invité les fonctionnaires à rejoindre le mouvement de grève. De son côté, l'armée arrête des grévistes régulièrement et publie dans la presse des numéros de téléphone pour dénoncer les personnes en grève.

"La situation se dégrade. On sent que les choses se gâtent. Les États-Unis ont informé leurs ressortissants de se préparer à évacuer en vingt-quatre heures." Une source européenne

De nouvelles lois prévoient des peines pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison en cas d'opposition à l'armée. Une cyber-loi prévoit une peine de 7 ans d'enfermement en cas de communication sur le mouvement de contestation.

Pour les ressortissants étrangers, le climat devient de plus en plus difficile. "La situation se dégrade, on sent que les choses se gâtent", ajoute cette source. "Les États-Unis ont informé leurs ressortissants de se préparer à évacuer en vingt-quatre heures."