En Chine, Xi peut rester président à vie

Par 2.958 voix pour, deux contre et trois abstentions, les députés de l'Assemblée nationale populaire (ANP) ont plébiscité un changement de la constitution , qui limitait les mandats présidentiels à deux fois cinq ans. La majorité des deux tiers était requise.

Depuis son arrivée à la tête du PCC fin 2012, puis de l'Etat début 2013, Xi Jinping a encore accru l'autorité du régime, à grands renforts de propagande et d'une omniprésence dans les médias d'Etat.

M. Xi, héraut de la "grande renaissance de la nation chinoise", cherche à incarner face à l'Occident la revanche d'une superpuissance moderne et respectée à l'horizon 2050. Mais sans concession aux libertés individuelles.

Une loi réprime sévèrement la dissidence sur internet , des défenseurs des droits de l'homme ont été condamnés à de lourdes peines et le militant démocrate Liu Xiaobo, prix Nobel de la Paix 2010, est mort en détention malgré les appels à la clémence venus de l'étranger.

Surprise

L'ambition du président chinois de se maintenir à la tête de l'Etat au-delà du terme prévu de 2023 est peut-être l'événement le plus inattendu en près de trois décennies au sein d'un régime politique qui évite habituellement les surprises.

"Quarante-deux ans plus tard, à l'ère de l'internet et de la mondialisation, un nouveau Grand leader, un nouveau tyran à la Mao se lève à nouveau sur la Chine", a dénoncé le dissident Hu Jia, interrogé au téléphone par l'AFP dans le sud du pays, où les autorités l'ont emmené à l'écart de Pékin en "vacances forcées" à l'occasion de la session plénière annuelle de l'ANP.

Vote sur un deuxième mandat

La campagne anti-corruption est considérée par beaucoup d'observateurs comme un moyen pour M. Xi d'écarter des opposants internes. Mais elle lui a aliéné de nombreux cadres, ce qui pourrait expliquer pourquoi M. Xi cherche à se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible, selon M. Lam. "Xi Jinping ne se sent pas en sécurité parce qu'il s'est fait trop d'ennemis au cours des cinq dernières années", observe-t-il.