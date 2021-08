En trois jours, les talibans ont pris quatre capitales de province

Les conséquences du départ des Américains

Sheberghan et Zaranj sont aussi tombées aux mains des talibans ces derniers jours. Les talibans se sont emparés ces trois derniers mois de vastes territoires ruraux et concentrent désormais leurs offensives sur les grandes villes, encerclant plusieurs capitales provinciales, dont Kandahar (sud) et Hérat (ouest), les deuxième et troisième plus grosses agglomérations afghanes. Cette offensive d'envergure coïncide avec le départ des USA d'Afghanistan, après deux décennies des troupes étrangères dirigées par les Etats-Unis. Après avoir rencontré une faible résistance dans les campagnes, ils encerclent les capitales provinciales, où des combats meurtriers les opposent à l'armée.