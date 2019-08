Entre le Japon et la Corée, le ton ne cesse de monter

Le Japon et la Corée du Sud s’infligent des sanctions commerciales réciproques. En cause, un différend profond sur la période de l’occupation japonaise.

Cette disposition prendra effet le 28 août, a précisé le ministre nippon du Commerce et de l’Industrie, Hiroshige Seko.

"L’impact est susceptible de se propager au secteur automobile et des écrans numériques."

En dégradant la Corée du Sud de la catégorie des États A (exemptés de procédures d’autorisation pour acheter des produits sensibles de fabricants japonais) à celle des États B (autorisation spéciale obligatoire), Tokyo signifie que son voisin n’est pas fiable et qu’il faut s’assurer avant d’exporter qu’il ne va pas utiliser à des fins détournées (militaires notamment) les matériaux et équipements venant du Japon.

Différends historiques

Cependant, vu de Séoul, cette nouvelle disposition ne sera pas aussi bénigne que les Japonais veulent bien le dire. "L’impact est susceptible de se propager au secteur de l’automobile et des écrans organiques (OLED) parmi beaucoup d’autres" , a expliqué à l’AFP à Séoul Mun Byung-ki, un chercheur de l’Association coréenne du commerce international.

Le Japon avait déjà décidé début juillet de lever l’exemption de procédure pour trois produits chimiques nécessaires entre autres à la fabrication de smartphones et de téléviseurs, une décision très pénalisante pour les géants de l’électronique sud-coréens comme Samsung et LG Electronics.