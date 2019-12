Erdogan envoie plus d'imams que jamais en Belgique

Le président turc Recep Tayyip Erdogan enverra l'an prochain une quarantaine de nouveaux imams en Belgique , bien plus que les années précédentes. Pourquoi? Ceux-ci doivent répondre à la pénurie à laquelle sont confrontées de nombreuses mosquées turques, rapportent Het Laatste Nieuws et De Morgen.

"Certains ne viennent ici que pendant un mois et servent à compenser la pénurie d'imams pendant le Ramadan", explique Hakan Celiköz, membre du conseil d'administration de l'association flamando-turque Union turque (Turkse Unie). "Mais d'autres resteront plus longtemps. Soixante pour cent de nos imams doivent être remplacés car leur permis de séjour est limité à trois ans et, dans de nombreux cas, il a déjà expiré."