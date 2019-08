Etonnant: les exportations chinoises se portent bien

• Les ventes totales de la Chine à l'étranger se sont accrues de 3,3% sur un an après un repli de 1,3% en juin. C'est la meilleure progression depuis mars dernier. • Les importations ont enregistré un nouveau repli de 5,6%, après une chute de 7,3% en juin. Cette tendance montre la faiblesse prolongée de la demande intérieure.

Ces chiffres sont meilleurs qu'attendu par les analystes, qui misaient en général sur une nouvelle baisse des exportations (-0,2% selon le consensus de l'agence Bloomberg) et sur une baisse plus forte des importations (-8,8%). Ce rebond pourrait n'être qu'éphémère vu que Washington a prévu de prélever des droits de douane additionnels sur les produits chinois encore non taxés à partir de septembre.