Face à Pékin, Taïwan soutient la Lituanie

Après les sanctions diplomatiques et commerciales chinoises, Taipei a décidé de créer un fonds destiné à soutenir l'État balte.

Cela fait plusieurs mois que Vilnius montrait des signes de rapprochement avec Taipei. Après avoir quitté le "17+1", un groupe de coopération entre la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale , en mai 2021, la Lituanie a également laissé s'installer dans sa capitale une représentation diplomatique taïwanaise. L'île est toujours considérée par la Chine comme faisant légitimement partie de son territoire.

Depuis, le régime communiste chinois enchaîne les pressions diplomatiques et commerciales . En novembre, Pékin arrêtait de délivrer des visas en Lituanie et de nombreux produits d'exportation lituaniens sont actuellement fermés au marché chinois.

Le fonds taïwanais devrait investir dans les semi-conducteurs, les lasers, les biotechs et autres industries similaires, et ce, dès cette année. Plus symbolique : lundi, ce sont 20.400 bouteilles de rhum lituanien bloquées à la frontière chinoise qui ont été rachetées par Taipei, en guise de soutien.