Face à la menace de Pékin, les entreprises taïwanaises cherchent refuge

Les ambitions hégémoniques chinoises sur Taïwan font redouter le pire aux champions technologiques de l'île. Plusieurs entreprises envisagent ainsi la création d'un second QG hors de Formose.

Alors que les yeux de l'Europe demeurent fixés sur l'Ukraine, proie de l'invasion russe, les tensions géopolitiques restent vives en Extrême-Orient. Depuis 2022 et le prétexte de la visite de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants américains, à Taïwan, l'Empire du milieu intensifie ses démonstrations de force contre l'île, rappelant sa revendication territoriale ancestrale. Cette escalade alarme les acteurs technologiques de premier plan de Taïwan, les poussant à envisager un plan B loin de leur berceau insulaire.

Au cœur de ces inquiétudes, des noms comme Lite-On et Qisda, respectivement géants des composants électroniques et des infrastructures IT et technologies médicales, préparent activement le terrain pour un exode partiel de leurs sièges.

Diversification géographique

Cette démarche, rapportée par le Financial Times, souligne une tendance plus large chez les entreprises taïwanaises à diversifier géographiquement leurs risques et activités.

Les entreprises taïwanaises ont délocalisé une bonne partie de leur production depuis belle lurette. Foxconn, le principal producteur de matériel informatique au monde et sous-traitant d'Apple, Amazon ou Microsoft, réalise la majorité de ses activités... en Chine, tout en étant présent en Europe, au Brésil ou encore au Mexique.

TSMC, le mastodonte des semi-conducteurs qui produit entre autres pour Nvidia et Apple, vient quant à lui d'annoncer la construction d'une seconde usine en Arizona pour un investissement de plus de 65 milliards de dollars (avec une subvention gouvernementale de 6,6 milliards de dollars).

Singapour, le Japon, la Suisse et les Pays-Bas constituent les options privilégiées, les États-Unis n'entrent quant à eux pas vraiment en considération pour des raisons fiscales.

Singapour et les Pays-Bas privilégiés

Même si une invasion militaire de l'île par les forces armées chinoises ne semble pas à l'ordre du jour, les inquiétudes vont crescendo. Une confrontation armée dans le détroit de Taïwan aurait des répercussions catastrophiques sur l'économie mondiale, en particulier sur le marché des semi-conducteurs, déjà en tension en raison de l'essor de l'intelligence artificielle.

Interrogé par le Financial Times, un cadre du bureau de consultance KPMG confirme que plusieurs de leurs clients taïwanais envisagent d'établir un second siège hors de l'île. Le but de la manœuvre est notamment de pouvoir continuer à assurer leur financement et a gardé le contrôle de la production hors de l'île. Singapour, le Japon, la Suisse et les Pays-Bas constituent les options privilégiées. Les États-Unis n'entrent quant à eux pas vraiment en considération pour des raisons fiscales.