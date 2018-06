Face à un G7 divisé, Xi et Poutine jouent l'unité

Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai s'est tenu pendant deux jours en Chine. Russes et Chinois y ont affiché une grande convergence de vues face à l'unilatéralisme américain.

Les présidents russe et chinois, Vladimir Poutine et Xi Jinping, ont affiché dimanche leur unité et loué l'expansion de leur bloc asiatique, l'Organisation de coopération de Shanghai, face à un G7 miné par ses divisions.