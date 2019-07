Faut-il s'inquiéter de la croissance chinoise?

La croissance de l'économie chinoise se grippe. Elle s'est établie à son niveau le plus bas en près de 30 ans, en pleine guerre commerciale avec Washington.

La croissance économique de la Chine a ralenti au deuxième trimestre à 6,2% en rythme annuel. Il s'agit d'un plus bas en 27 ans. En pleines tensions commerciales avec les États-Unis, qui pèsent sur la demande interne et externe, et qui alimentent les inquiétudes d'une récession mondiale.