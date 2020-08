Fin de partie pour Shinzo Abe, victime de ses problèmes de santé

Le premier ministre japonais, Shinzo Abe, a démissionné. Attendu en raison de rumeurs sur sa santé et d’une cote de popularité en baisse ces dernières semaines, son départ a été annoncé ce vendredi 28 août. En conférence de presse, M. Abe a expliqué que la rectocolite hémorragique, maladie intestinale dont il souffre depuis l’adolescence et qui l’avait obligé en 2007 à renoncer à la tête du gouvernement, s’était aggravée en juin.

"Suivre un traitement et être affaibli physiquement fait courir le risque de ne pas pouvoir prendre les décisions et d’obtenir des résultats."

"Suivre un traitement et être affaibli physiquement fait courir le risque de ne pas pouvoir prendre les décisions et d’obtenir des résultats", a expliqué le chef du gouvernement qui a choisi de mettre fin à son mandat de fin sept ans et huit mois, un record pour un premier ministre japonais , auparavant détenu par son grand-oncle, Eisaku Sato, en poste de 1964 à 1972.

Taro Aso favori

Il a toutefois exclu un intérim du pouvoir et devrait rester en fonction jusqu’à la désignation de son successeur. Le choix revient aux cinq factions de sa formation , le parti libéral démocrate (PLD) qui dirige le pays quasiment sans interruption depuis 1955. Taro Aso, actuel vice-premier ministre et ministre des finances, part favori. D’autres ont leur chance, comme l’actuel porte-parole du gouvernement, Yoshihide Suga, un fidèle de M. Abe, ou encore l’ancien ministre des affaires étrangères, le discret Fumio Kishida.

Depuis 2012, Shinzo Abe, élu sur la promesse de faire du Japon une nation "normale" et "belle" avec un rôle accru sur le plan militaire et dans les affaires internationales, a tout fait pour assurer la stabilité politique du pays et redresser une économie engluée dans la déflation. Ses "Abenomics" mêlant assouplissement monétaire, relance budgétaire et réformes structurelles ont permis à l’archipel d’afficher une croissance modérée. Le chômage a atteint ses plus bas historiques et le tourisme s’est fortement développé.