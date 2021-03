Fukushima, 10 ans après

La mémoire de la tragédie persiste, encore aujourd'hui, dans tous les esprits. Voilà déjà 10 longues années que la pire des catastrophes nucléaires s’est produite au Japon . Silence, prières et cérémonies commémoratives ont jalonné cette journée organisée en souvenir de l'accident de Fukushima , dont le bilan humain a été chiffré à près de 20.000 personnes .

Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9,0 a provoqué la pire catastrophe nucléaire jamais connue depuis Tchernobyl. Un déferlement de vagues a détruit les côtes du nord-est de la principale île du Japon. Le tsunami a neutralisé la centrale nucléaire de Fukushima: ses réacteurs sont entrés en fusion, ce qui a tué plus de 20.000 personnes et incité plus de 160.000 personnes à fuir pour échapper aux radiations.