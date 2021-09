Fumio Kishida sera le prochain Premier ministre japonais

Fumio Kishida a été élu à la tête du parti au pouvoir au Japon et sera donc le prochain Premier ministre. Il est considéré comme modéré.

Fumio Kishida a gagné l'élection du nouveau dirigeant du parti au pouvoir au Japon, le Parti libéral-démocrate (PLD, droite conservatrice). Il est connu comme une personnalité modérée. Cet ex-ministre des Affaires étrangères est âgé de 64 ans. Il a gagné l'élection au second tour face à Taro Kono, 58 ans, le "Monsieur vaccination" du gouvernement sortant et l'une des figures politiques les plus connues de l'archipel.