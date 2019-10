Hong Kong veut bannir les masques, la Bourse rebondit

Pour ne pas être identifiés et éviter de futures poursuites judiciaires, les manifestants portent pour la plupart des masques faciaux, et souvent des casques, des lunettes de protection et des masques à gaz afin de se protéger des gaz lacrymogènes et des projectiles tirés par la police. À en croire le South China Morning Post, l’exécutif local espère dissuader les manifestants de descendre dans les rues en invoquant une loi d’urgence datant de l’époque coloniale.