Il s'offre une place de parking à 1 million de dollars

Un homme d’affaires de Hong Kong, Johnny Cheung Shun-yee, a déboursé près de 1 million de dollars pour une place de parking. Cette place à 7,6 millions de dollars hongkongais, soit 970.000 dollars, représente trente fois le salaire moyen annuel à Hong Kong. Elle est située dans The Centre, le cinquième plus haut gratte-ciel de la ville, qui avait fait la une des journaux il y a deux ans après avoir été vendu pour le montant record de plus de 4,50 milliards d’euros, devenant l’immeuble de bureaux le plus cher du monde. Il appartenait à l’homme d’affaires le plus riche de Hong Kong, Li Ka-shing.