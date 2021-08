"Imminence d'un attentat suicide dans les environs de l'aéroport de Kaboul"

Selon Didier Leroy, chercheur à l'Institut royal supérieur de défense et à l'ULB, le groupe djihadiste aurait là l'occasion de s'offrir une forme de publicité. "La situation est très complexe à l'aéroport de Kaboul, où des milliers de gens sont amassés dans un chaos effroyable et avec une forte concentration de journalistes étrangers", explique Didier Leroy. "Or, l'EI n'est pas parvenu à percoler dans la société afghane comme Al Qaïda avait réussi à le faire. Tous les éléments sont réunis pour que Daech profite de l'opportunité, à travers une attaque bien menée, pour faire sa publicité et recruter. Il y aurait beaucoup de victimes civiles et les caméras du monde entier filmeraient."