Japon et Corée du Sud, une bisbrouille commerciale alimentée par l'histoire

La guerre commerciale est tendance en 2019. Alors que les États-Unis et la Chine s’accordent un peu de répit dans leur surenchère d’effets d’annonce et de taxes, une autre rivalité commerciale vit une période compliquée. Le 4 juillet dernier, le Japon a fait entrer en vigueur de nouvelles règles visant à la restriction des conditions d’exportation vers son voisin coréen. Celles-ci sont spécifiques: elles concernent trois produits chimiques et des composants nécessaires à la création de puces électroniques et d’écrans de smartphone.