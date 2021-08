Kaboul est tombé, l'Afghanistan est aux mains des talibans

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le mollah Abdul Ghani Baradar, cofondateur des talibans, a salué la victoire du mouvement islamiste. "À présent, c'est le moment d'évaluer et de prouver, à présent nous devons montrer que nous pouvons servir notre nation et assurer la sécurité et le confort dans la vie", a-t-il dit.