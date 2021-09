Kim Jong Un refuse l'offre de dialogue de Joe Biden

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se montre intransigeant vis-à-vis des États-Unis, refusant toute rencontre et accusant l'administration Biden de "fourberie".

La Corée du Nord avait annoncé mercredi avoir testé avec succès un missile planeur hypersonique. Ce type d'engin est beaucoup plus rapide que les missiles balistiques ou de croisière classiques. Plus difficile à détecter et à intercepter par les systèmes de défense antimissile aussi...